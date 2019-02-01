Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

7 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.814 0,65 BIST ANKARA 130.841 0,48 BIST ANTALYA 52.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 184.814 0,65
BIST ANKARA 130.841 0,48
BIST ANTALYA 52.669 0,94
BIST BALIKESİR 48.496 0,31
BIST BURSA 149.436 -0,14
BIST DENIZLI 83.597 1,39
BIST ISTANBUL 105.202 -0,31
BIST IZMIR 162.230 0,52
BIST KAYSERI 303.614 -0,82
BIST KOCAELI 242.441 1,06
BIST KONYA 60.682 -0,16
BIST TEKIRDAĞ 163.952 -0,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:33 Kaynak: AA

Ekonomi
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