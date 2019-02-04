Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
14 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.958 0,31 BIST ANKARA 127.331 -0,87 BIST ANTALYA 52.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|181.958
|0,31
|BIST ANKARA
|127.331
|-0,87
|BIST ANTALYA
|52.093
|0,22
|BIST BALIKESİR
|47.753
|-0,35
|BIST BURSA
|146.866
|-0,99
|BIST DENIZLI
|82.822
|-0,01
|BIST ISTANBUL
|104.214
|0,17
|BIST IZMIR
|160.350
|0,45
|BIST KAYSERI
|306.683
|1,87
|BIST KOCAELI
|235.797
|-0,84
|BIST KONYA
|60.130
|0,67
|BIST TEKIRDAĞ
|164.215
|0,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:30 Kaynak: AA
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