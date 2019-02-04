Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

14 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.958 0,31 BIST ANKARA 127.331 -0,87 BIST ANTALYA 52.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 181.958 0,31
BIST ANKARA 127.331 -0,87
BIST ANTALYA 52.093 0,22
BIST BALIKESİR 47.753 -0,35
BIST BURSA 146.866 -0,99
BIST DENIZLI 82.822 -0,01
BIST ISTANBUL 104.214 0,17
BIST IZMIR 160.350 0,45
BIST KAYSERI 306.683 1,87
BIST KOCAELI 235.797 -0,84
BIST KONYA 60.130 0,67
BIST TEKIRDAĞ 164.215 0,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:30 Kaynak: AA

Ekonomi
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