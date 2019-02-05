Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
29 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 182.445 0,10 BIST ANKARA 126.370 -0,19 BIST ANTALYA 52.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|182.445
|0,10
|BIST ANKARA
|126.370
|-0,19
|BIST ANTALYA
|52.337
|0,40
|BIST BALIKESİR
|48.351
|0,53
|BIST BURSA
|143.969
|1,79
|BIST DENIZLI
|82.911
|0,24
|BIST ISTANBUL
|104.504
|0,31
|BIST IZMIR
|161.977
|0,93
|BIST KAYSERI
|311.999
|0,20
|BIST KOCAELI
|236.364
|1,35
|BIST KONYA
|60.439
|0,77
|BIST TEKIRDAĞ
|164.789
|-0,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:57 Kaynak: AA
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