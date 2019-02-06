Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.194 0,54 BIST ANKARA 124.150 -0,73 BIST ANTALYA 52.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|181.194
|0,54
|BIST ANKARA
|124.150
|-0,73
|BIST ANTALYA
|52.021
|-0,12
|BIST BALIKESİR
|47.702
|-0,39
|BIST BURSA
|141.959
|-0,69
|BIST DENIZLI
|80.078
|-2,18
|BIST ISTANBUL
|103.969
|0,20
|BIST IZMIR
|159.379
|-0,36
|BIST KAYSERI
|306.548
|-0,81
|BIST KOCAELI
|238.042
|0,76
|BIST KONYA
|59.481
|0,12
|BIST TEKIRDAĞ
|161.288
|-0,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:40 Kaynak: AA
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