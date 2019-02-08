Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
44 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.519 0,46 BIST ANKARA 124.582 -0,23 BIST ANTALYA 51.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|181.519
|0,46
|BIST ANKARA
|124.582
|-0,23
|BIST ANTALYA
|51.686
|-0,94
|BIST BALIKESİR
|48.075
|-0,10
|BIST BURSA
|139.824
|-2,10
|BIST DENIZLI
|80.412
|-0,07
|BIST ISTANBUL
|104.597
|0,02
|BIST IZMIR
|159.235
|0,30
|BIST KAYSERI
|308.666
|-0,05
|BIST KOCAELI
|239.843
|-0,49
|BIST KONYA
|60.566
|2,70
|BIST TEKIRDAĞ
|162.232
|0,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:52 Kaynak: AA
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