Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

44 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.519 0,46 BIST ANKARA 124.582 -0,23 BIST ANTALYA 51.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 181.519 0,46
BIST ANKARA 124.582 -0,23
BIST ANTALYA 51.686 -0,94
BIST BALIKESİR 48.075 -0,10
BIST BURSA 139.824 -2,10
BIST DENIZLI 80.412 -0,07
BIST ISTANBUL 104.597 0,02
BIST IZMIR 159.235 0,30
BIST KAYSERI 308.666 -0,05
BIST KOCAELI 239.843 -0,49
BIST KONYA 60.566 2,70
BIST TEKIRDAĞ 162.232 0,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:52 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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