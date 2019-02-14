Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.175 0,53 BIST ANKARA 123.364 -0,46 BIST ANTALYA 51.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|179.175
|0,53
|BIST ANKARA
|123.364
|-0,46
|BIST ANTALYA
|51.855
|-0,93
|BIST BALIKESİR
|47.298
|-0,51
|BIST BURSA
|137.050
|-0,34
|BIST DENIZLI
|84.261
|-1,10
|BIST ISTANBUL
|103.081
|-0,25
|BIST IZMIR
|156.223
|-0,34
|BIST KAYSERI
|329.807
|1,59
|BIST KOCAELI
|242.426
|0,54
|BIST KONYA
|55.771
|-0,78
|BIST TEKIRDAĞ
|162.569
|-1,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:40 Kaynak: AA
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