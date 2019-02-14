Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.175 0,53 BIST ANKARA 123.364 -0,46 BIST ANTALYA 51.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 179.175 0,53
BIST ANKARA 123.364 -0,46
BIST ANTALYA 51.855 -0,93
BIST BALIKESİR 47.298 -0,51
BIST BURSA 137.050 -0,34
BIST DENIZLI 84.261 -1,10
BIST ISTANBUL 103.081 -0,25
BIST IZMIR 156.223 -0,34
BIST KAYSERI 329.807 1,59
BIST KOCAELI 242.426 0,54
BIST KONYA 55.771 -0,78
BIST TEKIRDAĞ 162.569 -1,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:40 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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