Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

4 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.383 -0,42 BIST ANKARA 125.765 -0,16 BIST ANTALYA 52.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 179.383 -0,42
BIST ANKARA 125.765 -0,16
BIST ANTALYA 52.199 0,51
BIST BALIKESİR 47.510 0,32
BIST BURSA 138.310 1,03
BIST DENIZLI 83.958 -0,51
BIST ISTANBUL 102.706 -0,52
BIST IZMIR 156.960 -0,51
BIST KAYSERI 328.318 0,35
BIST KOCAELI 243.692 0,37
BIST KONYA 56.059 -0,46
BIST TEKIRDAĞ 161.508 -0,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:42 Kaynak: AA

Ekonomi
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