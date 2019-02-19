Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.402 -0,44 BIST ANKARA 124.328 -1,08 BIST ANTALYA 51.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|179.402
|-0,44
|BIST ANKARA
|124.328
|-1,08
|BIST ANTALYA
|51.405
|0,48
|BIST BALIKESİR
|48.569
|0,83
|BIST BURSA
|139.470
|-1,48
|BIST DENIZLI
|85.443
|-1,46
|BIST ISTANBUL
|102.129
|-0,64
|BIST IZMIR
|154.177
|0,20
|BIST KAYSERI
|322.710
|-0,28
|BIST KOCAELI
|239.789
|-1,55
|BIST KONYA
|56.521
|-0,06
|BIST TEKIRDAĞ
|164.177
|-0,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:50 Kaynak: AA
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