Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.402 -0,44 BIST ANKARA 124.328 -1,08 BIST ANTALYA 51.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 179.402 -0,44
BIST ANKARA 124.328 -1,08
BIST ANTALYA 51.405 0,48
BIST BALIKESİR 48.569 0,83
BIST BURSA 139.470 -1,48
BIST DENIZLI 85.443 -1,46
BIST ISTANBUL 102.129 -0,64
BIST IZMIR 154.177 0,20
BIST KAYSERI 322.710 -0,28
BIST KOCAELI 239.789 -1,55
BIST KONYA 56.521 -0,06
BIST TEKIRDAĞ 164.177 -0,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:50 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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