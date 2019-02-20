Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180.545 0,58 BIST ANKARA 126.356 1,39 BIST ANTALYA 51.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 180.545 0,58
BIST ANKARA 126.356 1,39
BIST ANTALYA 51.732 0,28
BIST BALIKESİR 48.813 -0,04
BIST BURSA 143.692 1,06
BIST DENIZLI 84.949 0,21
BIST ISTANBUL 103.918 1,10
BIST IZMIR 157.290 0,43
BIST KAYSERI 334.568 0,36
BIST KOCAELI 239.412 -0,13
BIST KONYA 57.362 1,31
BIST TEKIRDAĞ 165.930 1,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:41 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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