Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

6 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.034 0,64 BIST ANKARA 127.218 0,18 BIST ANTALYA 52.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 181.034 0,64
BIST ANKARA 127.218 0,18
BIST ANTALYA 52.031 1,74
BIST BALIKESİR 49.275 0,37
BIST BURSA 144.007 -0,22
BIST DENIZLI 83.858 0,70
BIST ISTANBUL 103.273 -0,20
BIST IZMIR 155.983 -0,18
BIST KAYSERI 339.597 1,68
BIST KOCAELI 244.879 1,89
BIST KONYA 58.497 1,17
BIST TEKIRDAĞ 166.074 -0,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:38 Kaynak: AA

Ekonomi
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