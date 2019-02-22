Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 183.510 1,13 BIST ANKARA 128.658 0,56 BIST ANTALYA 52.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%)
BIST ADANA 183.510 1,13
BIST ANKARA 128.658 0,56
BIST ANTALYA 52.234 0,47
BIST BALIKESİR 49.869 1,21
BIST BURSA 145.103 1,01
BIST DENIZLI 82.741 -0,83
BIST ISTANBUL 103.895 1,08
BIST IZMIR 157.721 0,98
BIST KAYSERI 342.861 0,65
BIST KOCAELI 249.258 1,56
BIST KONYA 58.789 0,33
BIST TEKIRDAĞ 168.871 1,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:32 Kaynak: AA

Ekonomi
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