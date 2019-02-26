Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

5 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 189.829 0,62 BIST ANKARA 130.134 0,71 BIST ANTALYA 52.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 189.829 0,62
BIST ANKARA 130.134 0,71
BIST ANTALYA 52.255 0,17
BIST BALIKESİR 51.582 1,23
BIST BURSA 150.115 -1,41
BIST DENIZLI 86.529 3,27
BIST ISTANBUL 105.665 -0,25
BIST IZMIR 157.927 0,24
BIST KAYSERI 352.072 -1,09
BIST KOCAELI 244.932 -0,82
BIST KONYA 60.727 0,32
BIST TEKIRDAĞ 176.371 -0,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:20 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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