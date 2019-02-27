Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 187.913 -0,64 BIST ANKARA 128.808 -1,79 BIST ANTALYA 53.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 187.913 -0,64
BIST ANKARA 128.808 -1,79
BIST ANTALYA 53.114 0,91
BIST BALIKESİR 52.537 2,41
BIST BURSA 151.283 -0,68
BIST DENIZLI 84.974 -0,67
BIST ISTANBUL 105.347 -0,78
BIST IZMIR 157.561 -0,18
BIST KAYSERI 364.188 2,36
BIST KOCAELI 248.849 -1,05
BIST KONYA 59.988 -0,70
BIST TEKIRDAĞ 176.570 0,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:27 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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