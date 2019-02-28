Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 186.441 -0,01 BIST ANKARA 128.513 0,66 BIST ANTALYA 53.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|186.441
|-0,01
|BIST ANKARA
|128.513
|0,66
|BIST ANTALYA
|53.607
|2,17
|BIST BALIKESİR
|52.763
|0,13
|BIST BURSA
|152.597
|0,79
|BIST DENIZLI
|85.992
|1,44
|BIST ISTANBUL
|105.716
|0,85
|BIST IZMIR
|157.426
|1,15
|BIST KAYSERI
|368.612
|0,42
|BIST KOCAELI
|249.899
|0,40
|BIST KONYA
|59.672
|0,91
|BIST TEKIRDAĞ
|180.046
|2,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:57 Kaynak: AA
Puma 650 Milyon Sterlin Karşılığında Manchester City'nin Sponsoru Oldu
Giresunlu Kardeşlerin İsviçre Keçisinin Sütünden Yaptığı Kadayıf Tatlısı Yok Satıyor
Gül ve Davutoğlu Arasında Kalan Babacan, Tarafını Seçti
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Ailelere Ücretsiz Olarak Patates ve Soğan Dağıtımına Başladı