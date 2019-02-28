Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 186.441 -0,01 BIST ANKARA 128.513 0,66 BIST ANTALYA 53.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 186.441 -0,01
BIST ANKARA 128.513 0,66
BIST ANTALYA 53.607 2,17
BIST BALIKESİR 52.763 0,13
BIST BURSA 152.597 0,79
BIST DENIZLI 85.992 1,44
BIST ISTANBUL 105.716 0,85
BIST IZMIR 157.426 1,15
BIST KAYSERI 368.612 0,42
BIST KOCAELI 249.899 0,40
BIST KONYA 59.672 0,91
BIST TEKIRDAĞ 180.046 2,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:57 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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