Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
11 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.476 0,24 BIST ANKARA 127.572 -0,59 BIST ANTALYA 53.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|188.476
|0,24
|BIST ANKARA
|127.572
|-0,59
|BIST ANTALYA
|53.874
|0,79
|BIST BALIKESİR
|51.052
|-2,37
|BIST BURSA
|152.500
|0,72
|BIST DENIZLI
|86.886
|-0,18
|BIST ISTANBUL
|105.491
|-0,33
|BIST IZMIR
|157.983
|0,84
|BIST KAYSERI
|370.674
|0,70
|BIST KOCAELI
|245.971
|0,09
|BIST KONYA
|60.234
|0,77
|BIST TEKIRDAĞ
|178.470
|-0,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:53 Kaynak: AA
Sümela Manastırı'nın İlk Bölümü Hizmete Açılıyor
Doğal Gazda Abone Sayısı 15 Milyonu Geçti
Ziraat Bankası, Konut ve İhtiyaç Kredilerinde Faiz Oranlarını İndirdi
Sigara Üretim ve Paketlenmesinde Standartlar Belirlendi