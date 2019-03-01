Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

11 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.476 0,24 BIST ANKARA 127.572 -0,59 BIST ANTALYA 53.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 188.476 0,24
BIST ANKARA 127.572 -0,59
BIST ANTALYA 53.874 0,79
BIST BALIKESİR 51.052 -2,37
BIST BURSA 152.500 0,72
BIST DENIZLI 86.886 -0,18
BIST ISTANBUL 105.491 -0,33
BIST IZMIR 157.983 0,84
BIST KAYSERI 370.674 0,70
BIST KOCAELI 245.971 0,09
BIST KONYA 60.234 0,77
BIST TEKIRDAĞ 178.470 -0,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:53 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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