Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 190.415 1,77 BIST ANKARA 127.254 1,06 BIST ANTALYA 54.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 190.415 1,77
BIST ANKARA 127.254 1,06
BIST ANTALYA 54.644 1,00
BIST BALIKESİR 49.897 -0,85
BIST BURSA 152.313 0,85
BIST DENIZLI 86.139 -0,77
BIST ISTANBUL 104.837 0,09
BIST IZMIR 153.062 -2,87
BIST KAYSERI 360.851 -0,59
BIST KOCAELI 247.327 0,86
BIST KONYA 62.893 4,82
BIST TEKIRDAĞ 175.541 -0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:48 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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