Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

56 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 191.512 1,26 BIST ANKARA 127.330 0,54 BIST ANTALYA 54.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 191.512 1,26
BIST ANKARA 127.330 0,54
BIST ANTALYA 54.889 -0,10
BIST BALIKESİR 49.390 -0,28
BIST BURSA 154.228 -0,29
BIST DENIZLI 86.584 -1,64
BIST ISTANBUL 105.815 0,64
BIST IZMIR 150.254 -0,98
BIST KAYSERI 362.796 -1,59
BIST KOCAELI 248.176 -0,58
BIST KONYA 64.706 2,67
BIST TEKIRDAĞ 179.045 0,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:24 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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