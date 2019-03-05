Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
56 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 191.512 1,26 BIST ANKARA 127.330 0,54 BIST ANTALYA 54.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|191.512
|1,26
|BIST ANKARA
|127.330
|0,54
|BIST ANTALYA
|54.889
|-0,10
|BIST BALIKESİR
|49.390
|-0,28
|BIST BURSA
|154.228
|-0,29
|BIST DENIZLI
|86.584
|-1,64
|BIST ISTANBUL
|105.815
|0,64
|BIST IZMIR
|150.254
|-0,98
|BIST KAYSERI
|362.796
|-1,59
|BIST KOCAELI
|248.176
|-0,58
|BIST KONYA
|64.706
|2,67
|BIST TEKIRDAĞ
|179.045
|0,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:24 Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Mart ve Nisan Aylarına Özel Kebabı "Keme"
Türk Hava Yolları, 2018 Yılında 4 Milyar TL Net Kar Açıkladı
Milli Piyango Karalanmış Bilet İddialarına Yanıt Verdi
Solucan Gübresi İçin Memurluğu Bıraktı! 1 Yılda Kazandığını Şimdi 1 Ayda Kazanıyor