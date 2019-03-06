Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

17 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 192.153 0,49 BIST ANKARA 127.780 0,60 BIST ANTALYA 55.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 192.153 0,49
BIST ANKARA 127.780 0,60
BIST ANTALYA 55.405 0,84
BIST BALIKESİR 49.540 1,10
BIST BURSA 155.647 0,12
BIST DENIZLI 88.144 1,56
BIST ISTANBUL 105.752 0,36
BIST IZMIR 150.848 0,45
BIST KAYSERI 371.813 3,07
BIST KOCAELI 250.470 0,16
BIST KONYA 63.604 -1,38
BIST TEKIRDAĞ 180.551 1,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:19 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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