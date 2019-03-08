Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 186.181 -1,05 BIST ANKARA 123.152 -1,35 BIST ANTALYA 53.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|186.181
|-1,05
|BIST ANKARA
|123.152
|-1,35
|BIST ANTALYA
|53.441
|-0,60
|BIST BALIKESİR
|47.342
|-0,60
|BIST BURSA
|147.130
|-1,14
|BIST DENIZLI
|84.383
|-1,49
|BIST ISTANBUL
|102.853
|-0,58
|BIST IZMIR
|143.572
|0,35
|BIST KAYSERI
|351.341
|-4,02
|BIST KOCAELI
|245.897
|-0,80
|BIST KONYA
|60.699
|-0,39
|BIST TEKIRDAĞ
|170.056
|-2,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:09 Kaynak: AA
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