Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 186.181 -1,05 BIST ANKARA 123.152 -1,35 BIST ANTALYA 53.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 186.181 -1,05
BIST ANKARA 123.152 -1,35
BIST ANTALYA 53.441 -0,60
BIST BALIKESİR 47.342 -0,60
BIST BURSA 147.130 -1,14
BIST DENIZLI 84.383 -1,49
BIST ISTANBUL 102.853 -0,58
BIST IZMIR 143.572 0,35
BIST KAYSERI 351.341 -4,02
BIST KOCAELI 245.897 -0,80
BIST KONYA 60.699 -0,39
BIST TEKIRDAĞ 170.056 -2,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:09 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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