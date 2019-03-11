Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.895 0,54 BIST ANKARA 123.112 -0,17 BIST ANTALYA 54.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 184.895 0,54
BIST ANKARA 123.112 -0,17
BIST ANTALYA 54.179 1,10
BIST BALIKESİR 47.198 -0,67
BIST BURSA 147.935 0,44
BIST DENIZLI 83.869 -0,18
BIST ISTANBUL 103.120 0,15
BIST IZMIR 144.793 0,47
BIST KAYSERI 357.941 0,83
BIST KOCAELI 246.283 0,79
BIST KONYA 60.496 0,40
BIST TEKIRDAĞ 174.948 3,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:28 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Maç İçin Değil Kariyer İçin Kuyruğa Girdiler Ana Sınıfı Öğretmeni, Erkek Arkadaşını Bıçaklayıp Rehin Aldı

İntihar Eden Talihsiz Vatandaştan Geriye Borçlarının Yazılı Olduğu Dekont Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 15:00:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]