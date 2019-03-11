Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.895 0,54 BIST ANKARA 123.112 -0,17 BIST ANTALYA 54.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|184.895
|0,54
|BIST ANKARA
|123.112
|-0,17
|BIST ANTALYA
|54.179
|1,10
|BIST BALIKESİR
|47.198
|-0,67
|BIST BURSA
|147.935
|0,44
|BIST DENIZLI
|83.869
|-0,18
|BIST ISTANBUL
|103.120
|0,15
|BIST IZMIR
|144.793
|0,47
|BIST KAYSERI
|357.941
|0,83
|BIST KOCAELI
|246.283
|0,79
|BIST KONYA
|60.496
|0,40
|BIST TEKIRDAĞ
|174.948
|3,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:28 Kaynak: AA
Maç İçin Değil Kariyer İçin Kuyruğa Girdiler
Ana Sınıfı Öğretmeni, Erkek Arkadaşını Bıçaklayıp Rehin Aldı
İntihar Eden Talihsiz Vatandaştan Geriye Borçlarının Yazılı Olduğu Dekont Kaldı