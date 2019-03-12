Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

8 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.443 0,03 BIST ANKARA 123.100 1,59 BIST ANTALYA 53.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 185.443 0,03
BIST ANKARA 123.100 1,59
BIST ANTALYA 53.202 -0,06
BIST BALIKESİR 46.586 0,42
BIST BURSA 145.229 1,30
BIST DENIZLI 82.889 0,18
BIST ISTANBUL 102.645 0,13
BIST IZMIR 142.640 0,25
BIST KAYSERI 361.378 -0,75
BIST KOCAELI 246.115 0,53
BIST KONYA 60.587 1,07
BIST TEKIRDAĞ 174.481 1,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:32 Kaynak: AA

Ekonomi
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