Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

38 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.014 -0,01 BIST ANKARA 122.039 -1,53 BIST ANTALYA 52.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 185.014 -0,01
BIST ANKARA 122.039 -1,53
BIST ANTALYA 52.222 -2,33
BIST BALIKESİR 46.652 0,17
BIST BURSA 146.444 0,51
BIST DENIZLI 82.594 0,59
BIST ISTANBUL 102.272 -0,43
BIST IZMIR 143.557 -0,29
BIST KAYSERI 357.502 -1,10
BIST KOCAELI 250.258 0,13
BIST KONYA 60.337 0,73
BIST TEKIRDAĞ 180.514 1,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:51 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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