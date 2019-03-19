Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

49 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 192.280 0,74 BIST ANKARA 126.047 -0,03 BIST ANTALYA 55.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 192.280 0,74
BIST ANKARA 126.047 -0,03
BIST ANTALYA 55.471 0,89
BIST BALIKESİR 47.669 0,53
BIST BURSA 143.996 -5,57
BIST DENIZLI 84.572 1,13
BIST ISTANBUL 103.078 0,32
BIST IZMIR 147.984 0,12
BIST KAYSERI 363.225 0,02
BIST KOCAELI 251.971 0,85
BIST KONYA 62.597 0,01
BIST TEKIRDAĞ 189.058 -0,13


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:44 Kaynak: AA

Ekonomi
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