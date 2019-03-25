Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.329 -0,64 BIST ANKARA 117.439 -0,03 BIST ANTALYA 52.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|181.329
|-0,64
|BIST ANKARA
|117.439
|-0,03
|BIST ANTALYA
|52.673
|0,41
|BIST BALIKESİR
|44.626
|-1,82
|BIST BURSA
|136.719
|1,40
|BIST DENIZLI
|78.816
|-1,67
|BIST ISTANBUL
|99.580
|-0,16
|BIST IZMIR
|140.401
|0,76
|BIST KAYSERI
|342.492
|-1,84
|BIST KOCAELI
|251.718
|1,69
|BIST KONYA
|59.050
|-0,39
|BIST TEKIRDAĞ
|183.216
|-1,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:24 Kaynak: AA
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