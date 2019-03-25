Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.329 -0,64 BIST ANKARA 117.439 -0,03 BIST ANTALYA 52.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 181.329 -0,64
BIST ANKARA 117.439 -0,03
BIST ANTALYA 52.673 0,41
BIST BALIKESİR 44.626 -1,82
BIST BURSA 136.719 1,40
BIST DENIZLI 78.816 -1,67
BIST ISTANBUL 99.580 -0,16
BIST IZMIR 140.401 0,76
BIST KAYSERI 342.492 -1,84
BIST KOCAELI 251.718 1,69
BIST KONYA 59.050 -0,39
BIST TEKIRDAĞ 183.216 -1,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:24 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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