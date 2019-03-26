Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

2 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.277 -1,37 BIST ANKARA 116.174 -0,52 BIST ANTALYA 52.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 179.277 -1,37
BIST ANKARA 116.174 -0,52
BIST ANTALYA 52.952 0,61
BIST BALIKESİR 44.525 0,33
BIST BURSA 132.029 -2,14
BIST DENIZLI 78.399 -0,84
BIST ISTANBUL 97.966 -1,45
BIST IZMIR 138.806 -0,74
BIST KAYSERI 341.677 -0,58
BIST KOCAELI 251.222 -0,22
BIST KONYA 58.159 -0,53
BIST TEKIRDAĞ 186.245 -0,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:33 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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