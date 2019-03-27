Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.080 -1,08 BIST ANKARA 113.103 -1,83 BIST ANTALYA 52.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 177.080 -1,08
BIST ANKARA 113.103 -1,83
BIST ANTALYA 52.747 0,21
BIST BALIKESİR 43.569 -1,76
BIST BURSA 130.492 -0,04
BIST DENIZLI 76.933 -1,35
BIST ISTANBUL 95.310 -1,76
BIST IZMIR 137.089 -0,82
BIST KAYSERI 336.983 -1,03
BIST KOCAELI 239.802 -3,74
BIST KONYA 57.102 -1,33
BIST TEKIRDAĞ 182.884 -0,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:23 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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