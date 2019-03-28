Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 173.086 0,63 BIST ANKARA 109.044 1,59 BIST ANTALYA 51.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 173.086 0,63
BIST ANKARA 109.044 1,59
BIST ANTALYA 51.285 1,30
BIST BALIKESİR 42.001 -0,07
BIST BURSA 125.445 0,96
BIST DENIZLI 74.137 -0,81
BIST ISTANBUL 92.124 0,46
BIST IZMIR 135.002 0,21
BIST KAYSERI 330.725 -0,07
BIST KOCAELI 216.113 -8,87
BIST KONYA 55.302 0,04
BIST TEKIRDAĞ 176.989 -0,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:29 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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