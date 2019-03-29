Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.136 0,23 BIST ANKARA 109.570 0,68 BIST ANTALYA 51.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 174.136 0,23
BIST ANKARA 109.570 0,68
BIST ANTALYA 51.560 1,56
BIST BALIKESİR 42.704 0,55
BIST BURSA 127.636 0,55
BIST DENIZLI 74.959 -0,34
BIST ISTANBUL 91.964 0,45
BIST IZMIR 135.622 0,50
BIST KAYSERI 342.071 0,46
BIST KOCAELI 214.773 -0,57
BIST KONYA 55.331 0,31
BIST TEKIRDAĞ 182.564 2,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:32 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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