Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.010 0,58 BIST ANKARA 113.181 1,06 BIST ANTALYA 52.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 181.010 0,58
BIST ANKARA 113.181 1,06
BIST ANTALYA 52.306 0,98
BIST BALIKESİR 44.669 1,65
BIST BURSA 129.789 0,82
BIST DENIZLI 77.394 -0,63
BIST ISTANBUL 93.887 0,81
BIST IZMIR 137.090 0,93
BIST KAYSERI 343.891 1,08
BIST KOCAELI 226.687 0,22
BIST KONYA 57.573 0,47
BIST TEKIRDAĞ 185.127 0,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:28 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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