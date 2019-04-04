Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

2 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180.527 0,40 BIST ANKARA 113.356 0,54 BIST ANTALYA 53.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 180.527 0,40
BIST ANKARA 113.356 0,54
BIST ANTALYA 53.389 0,49
BIST BALIKESİR 45.072 1,01
BIST BURSA 132.798 1,05
BIST DENIZLI 78.234 0,41
BIST ISTANBUL 94.860 0,85
BIST IZMIR 137.326 0,97
BIST KAYSERI 346.206 0,90
BIST KOCAELI 223.841 -0,46
BIST KONYA 58.393 0,37
BIST TEKIRDAĞ 187.228 1,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:24 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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