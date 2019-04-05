Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
44 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.123 -0,99 BIST ANKARA 114.434 -1,25 BIST ANTALYA 54.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|181.123
|-0,99
|BIST ANKARA
|114.434
|-1,25
|BIST ANTALYA
|54.363
|0,89
|BIST BALIKESİR
|45.948
|0,07
|BIST BURSA
|135.843
|-0,49
|BIST DENIZLI
|78.400
|-0,46
|BIST ISTANBUL
|97.737
|-0,25
|BIST IZMIR
|139.307
|-0,40
|BIST KAYSERI
|352.453
|-0,69
|BIST KOCAELI
|232.262
|0,99
|BIST KONYA
|58.339
|-0,17
|BIST TEKIRDAĞ
|183.725
|-3,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:26 Kaynak: AA
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