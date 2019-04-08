Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

58 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.626 -1,63 BIST ANKARA 114.596 -1,71 BIST ANTALYA 53.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 179.626 -1,63
BIST ANKARA 114.596 -1,71
BIST ANTALYA 53.656 -0,80
BIST BALIKESİR 45.513 -1,58
BIST BURSA 136.823 -1,79
BIST DENIZLI 77.870 -0,89
BIST ISTANBUL 96.517 -1,75
BIST IZMIR 138.485 -1,38
BIST KAYSERI 347.364 -2,23
BIST KOCAELI 229.334 -0,84
BIST KONYA 58.151 -1,26
BIST TEKIRDAĞ 180.824 -2,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:32 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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