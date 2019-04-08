Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
58 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.626 -1,63 BIST ANKARA 114.596 -1,71 BIST ANTALYA 53.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|179.626
|-1,63
|BIST ANKARA
|114.596
|-1,71
|BIST ANTALYA
|53.656
|-0,80
|BIST BALIKESİR
|45.513
|-1,58
|BIST BURSA
|136.823
|-1,79
|BIST DENIZLI
|77.870
|-0,89
|BIST ISTANBUL
|96.517
|-1,75
|BIST IZMIR
|138.485
|-1,38
|BIST KAYSERI
|347.364
|-2,23
|BIST KOCAELI
|229.334
|-0,84
|BIST KONYA
|58.151
|-1,26
|BIST TEKIRDAĞ
|180.824
|-2,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:32 Kaynak: AA
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