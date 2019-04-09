Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.252 1,26 BIST ANKARA 115.363 1,34 BIST ANTALYA 54.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 181.252 1,26
BIST ANKARA 115.363 1,34
BIST ANTALYA 54.130 1,78
BIST BALIKESİR 46.426 0,94
BIST BURSA 138.047 1,36
BIST DENIZLI 78.836 1,99
BIST ISTANBUL 98.092 1,41
BIST IZMIR 139.838 1,40
BIST KAYSERI 348.631 -0,68
BIST KOCAELI 229.722 0,38
BIST KONYA 58.983 0,99
BIST TEKIRDAĞ 184.252 2,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:55 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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