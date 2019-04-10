Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.004 -0,11 BIST ANKARA 115.367 -0,46 BIST ANTALYA 53.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:16 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|181.004
|-0,11
|BIST ANKARA
|115.367
|-0,46
|BIST ANTALYA
|53.867
|0,08
|BIST BALIKESİR
|46.162
|0,15
|BIST BURSA
|137.678
|-0,33
|BIST DENIZLI
|78.800
|0,27
|BIST ISTANBUL
|97.500
|-0,44
|BIST IZMIR
|139.026
|-0,42
|BIST KAYSERI
|344.655
|-1,87
|BIST KOCAELI
|229.607
|0,45
|BIST KONYA
|59.251
|-0,37
|BIST TEKIRDAĞ
|185.343
|0,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Rabia Naz'ın Babası Hastaneye Yatırılacak
Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Benzin ve Motorine Zam Geldi
Almanya'da Yaşayan Türkler, 2018 Yılında Türkiye'ye 822 Milyon Euro Havale Yaptı
Bunu da Gördük! Seçimi Kaybeden Muhtar, Muhtarlık Binasını Boşalttı