Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
59 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.311 -0,16 BIST ANKARA 114.800 0,16 BIST ANTALYA 54.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:36 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|181.311
|-0,16
|BIST ANKARA
|114.800
|0,16
|BIST ANTALYA
|54.600
|1,04
|BIST BALIKESİR
|45.940
|0,12
|BIST BURSA
|137.624
|-0,48
|BIST DENIZLI
|79.741
|0,74
|BIST ISTANBUL
|97.124
|0,18
|BIST IZMIR
|138.825
|-0,02
|BIST KAYSERI
|331.967
|-1,83
|BIST KOCAELI
|227.629
|0,74
|BIST KONYA
|59.705
|0,74
|BIST TEKIRDAĞ
|187.628
|1,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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