Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

59 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.311 -0,16 BIST ANKARA 114.800 0,16 BIST ANTALYA 54.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 181.311 -0,16
BIST ANKARA 114.800 0,16
BIST ANTALYA 54.600 1,04
BIST BALIKESİR 45.940 0,12
BIST BURSA 137.624 -0,48
BIST DENIZLI 79.741 0,74
BIST ISTANBUL 97.124 0,18
BIST IZMIR 138.825 -0,02
BIST KAYSERI 331.967 -1,83
BIST KOCAELI 227.629 0,74
BIST KONYA 59.705 0,74
BIST TEKIRDAĞ 187.628 1,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:36 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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