Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

2 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 175.869 0,92 BIST ANKARA 102.387 -0,49 BIST ANTALYA 44.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 175.869 0,92
BIST ANKARA 102.387 -0,49
BIST ANTALYA 44.766 0,59
BIST BALIKESİR 46.393 -0,07
BIST BURSA 116.422 1,07
BIST DENIZLI 73.854 0,73
BIST ISTANBUL 87.621 0,10
BIST IZMIR 134.133 -0,67
BIST KAYSERI 279.767 -0,71
BIST KOCAELI 208.023 0,03
BIST KONYA 62.961 0,08
BIST TEKIRDAĞ 201.899 0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:23 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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