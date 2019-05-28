Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.581 0,40 BIST ANKARA 104.008 1,68 BIST ANTALYA 44.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 177.581 0,40
BIST ANKARA 104.008 1,68
BIST ANTALYA 44.797 1,06
BIST BALIKESİR 47.529 2,31
BIST BURSA 118.029 2,66
BIST DENIZLI 74.850 1,23
BIST ISTANBUL 89.330 2,24
BIST IZMIR 135.697 1,49
BIST KAYSERI 276.768 -1,43
BIST KOCAELI 211.907 2,47
BIST KONYA 61.743 0,53
BIST TEKIRDAĞ 204.831 1,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:21 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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