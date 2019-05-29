Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

21 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.614 1,71 BIST ANKARA 104.873 0,26 BIST ANTALYA 45.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 178.614 1,71
BIST ANKARA 104.873 0,26
BIST ANTALYA 45.158 0,81
BIST BALIKESİR 47.443 0,10
BIST BURSA 117.934 0,07
BIST DENIZLI 74.062 -1,10
BIST ISTANBUL 89.649 1,13
BIST IZMIR 136.298 0,94
BIST KAYSERI 276.507 0,09
BIST KOCAELI 210.854 0,69
BIST KONYA 61.653 0,29
BIST TEKIRDAĞ 211.982 1,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:21 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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