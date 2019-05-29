Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
21 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.614 1,71 BIST ANKARA 104.873 0,26 BIST ANTALYA 45.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:21 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|178.614
|1,71
|BIST ANKARA
|104.873
|0,26
|BIST ANTALYA
|45.158
|0,81
|BIST BALIKESİR
|47.443
|0,10
|BIST BURSA
|117.934
|0,07
|BIST DENIZLI
|74.062
|-1,10
|BIST ISTANBUL
|89.649
|1,13
|BIST IZMIR
|136.298
|0,94
|BIST KAYSERI
|276.507
|0,09
|BIST KOCAELI
|210.854
|0,69
|BIST KONYA
|61.653
|0,29
|BIST TEKIRDAĞ
|211.982
|1,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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