Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.231 1,08 BIST ANKARA 106.969 2,58 BIST ANTALYA 45.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:18 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|178.231
|1,08
|BIST ANKARA
|106.969
|2,58
|BIST ANTALYA
|45.247
|2,08
|BIST BALIKESİR
|47.776
|1,27
|BIST BURSA
|119.059
|1,25
|BIST DENIZLI
|73.461
|1,46
|BIST ISTANBUL
|91.180
|1,68
|BIST IZMIR
|138.094
|1,86
|BIST KAYSERI
|279.543
|1,35
|BIST KOCAELI
|213.120
|1,21
|BIST KONYA
|61.509
|0,57
|BIST TEKIRDAĞ
|207.774
|0,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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