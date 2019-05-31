Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180.124 0,54 BIST ANKARA 107.687 -0,27 BIST ANTALYA 45.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:22 Kaynak: AA
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|180.124
|0,54
|BIST ANKARA
|107.687
|-0,27
|BIST ANTALYA
|45.424
|0,99
|BIST BALIKESİR
|48.393
|0,75
|BIST BURSA
|119.827
|-0,20
|BIST DENIZLI
|73.823
|0,54
|BIST ISTANBUL
|91.161
|-0,90
|BIST IZMIR
|138.954
|0,03
|BIST KAYSERI
|282.740
|0,86
|BIST KOCAELI
|221.764
|1,83
|BIST KONYA
|62.182
|0,41
|BIST TEKIRDAĞ
|208.269
|0,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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