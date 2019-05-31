Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180.124 0,54 BIST ANKARA 107.687 -0,27 BIST ANTALYA 45.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 180.124 0,54
BIST ANKARA 107.687 -0,27
BIST ANTALYA 45.424 0,99
BIST BALIKESİR 48.393 0,75
BIST BURSA 119.827 -0,20
BIST DENIZLI 73.823 0,54
BIST ISTANBUL 91.161 -0,90
BIST IZMIR 138.954 0,03
BIST KAYSERI 282.740 0,86
BIST KOCAELI 221.764 1,83
BIST KONYA 62.182 0,41
BIST TEKIRDAĞ 208.269 0,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:22 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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