Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180269,9 0,72 BIST ANKARA 111672 1,78 BIST ANTALYA 46240,91 1,42 ...
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:01 Kaynak: AA
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|
|180269,9
|0,72
|BIST ANKARA
|
|111672
|1,78
|BIST ANTALYA
|
|46240,91
|1,42
|BIST BALIKESIR
|
|49451,57
|1,9
|BIST BURSA
|
|124055,3
|2,75
|BIST DENIZLI
|
|74147,09
|1,16
|BIST ISTANBUL
|
|94477,33
|1,94
|BIST IZMIR
|
|143156,7
|1,34
|BIST KAYSERI
|
|290306,8
|-0,25
|BIST KOCAELI
|
|221308,2
|-0,98
|BIST KONYA
|
|63301,65
|0,14
|BIST TEKIRDAG
|
|209310
|0,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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