Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Son Dakika Ekonomi Haber

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180269,9 0,72 BIST ANKARA 111672 1,78 BIST ANTALYA 46240,91 1,42 ...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 180269,9 0,72
BIST ANKARA 111672 1,78
BIST ANTALYA 46240,91 1,42
BIST BALIKESIR 49451,57 1,9
BIST BURSA 124055,3 2,75
BIST DENIZLI 74147,09 1,16
BIST ISTANBUL 94477,33 1,94
BIST IZMIR 143156,7 1,34
BIST KAYSERI 290306,8 -0,25
BIST KOCAELI 221308,2 -0,98
BIST KONYA 63301,65 0,14
BIST TEKIRDAG 209310 0,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:01 Kaynak: AA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hobi olarak Akzambak yetiştirmeye başladı, taleplere yetişemiyor Yüzyıllık vaatte geri sayım! Filyos Limanı 2020'de hizmete alınacak Tüketicilere "sosyal medya pazarı" uyarısı Dolar yeniden yükselişe geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 15:47:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]