Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 187.024 0,81 BIST ANKARA 113.260 1,24 BIST ANTALYA 47.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:19 Kaynak: AA
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|187.024
|0,81
|BIST ANKARA
|113.260
|1,24
|BIST ANTALYA
|47.909
|0,40
|BIST BALIKESİR
|49.659
|1,14
|BIST BURSA
|129.263
|0,62
|BIST DENIZLI
|75.272
|0,07
|BIST ISTANBUL
|96.514
|1,47
|BIST IZMIR
|150.599
|0,57
|BIST KAYSERI
|300.624
|2,12
|BIST KOCAELI
|217.768
|0,95
|BIST KONYA
|64.421
|0,94
|BIST TEKIRDAĞ
|210.848
|0,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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