Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.617 -1,29 BIST ANKARA 112.463 -1,57 BIST ANTALYA 47.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 185.617 -1,29
BIST ANKARA 112.463 -1,57
BIST ANTALYA 47.983 0,13
BIST BALIKESİR 49.832 0,30
BIST BURSA 130.682 -0,44
BIST DENIZLI 76.054 -0,53
BIST ISTANBUL 96.794 -0,57
BIST IZMIR 148.371 -1,22
BIST KAYSERI 298.317 -0,88
BIST KOCAELI 218.028 -0,28
BIST KONYA 64.598 -0,11
BIST TEKIRDAĞ 211.487 -0,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:20 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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