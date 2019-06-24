Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 189.753 0,66 BIST ANKARA 112.890 1,15 BIST ANTALYA 47.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 189.753 0,66
BIST ANKARA 112.890 1,15
BIST ANTALYA 47.868 1,89
BIST BALIKESİR 51.286 1,76
BIST BURSA 132.253 1,26
BIST DENIZLI 77.081 1,05
BIST ISTANBUL 97.395 0,71
BIST IZMIR 151.554 1,40
BIST KAYSERI 301.656 1,83
BIST KOCAELI 212.966 0,71
BIST KONYA 67.329 0,54
BIST TEKIRDAĞ 206.695 1,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:26 Kaynak: AA
112, borsa istanbul, Ekonomi
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