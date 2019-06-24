Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 189.753 0,66 BIST ANKARA 112.890 1,15 BIST ANTALYA 47.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:26 Kaynak: AA
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|189.753
|0,66
|BIST ANKARA
|112.890
|1,15
|BIST ANTALYA
|47.868
|1,89
|BIST BALIKESİR
|51.286
|1,76
|BIST BURSA
|132.253
|1,26
|BIST DENIZLI
|77.081
|1,05
|BIST ISTANBUL
|97.395
|0,71
|BIST IZMIR
|151.554
|1,40
|BIST KAYSERI
|301.656
|1,83
|BIST KOCAELI
|212.966
|0,71
|BIST KONYA
|67.329
|0,54
|BIST TEKIRDAĞ
|206.695
|1,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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