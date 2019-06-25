Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
43 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 189.113 0,07 BIST ANKARA 112.606 -0,12 BIST ANTALYA 47.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:25 Kaynak: AA
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|189.113
|0,07
|BIST ANKARA
|112.606
|-0,12
|BIST ANTALYA
|47.463
|-0,36
|BIST BALIKESİR
|51.254
|0,01
|BIST BURSA
|134.312
|1,52
|BIST DENIZLI
|77.578
|0,22
|BIST ISTANBUL
|97.658
|0,22
|BIST IZMIR
|151.990
|0,32
|BIST KAYSERI
|306.807
|0,48
|BIST KOCAELI
|213.682
|1,45
|BIST KONYA
|68.254
|0,59
|BIST TEKIRDAĞ
|207.751
|0,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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