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Robotlar 2030'a kadar imalat sektöründe 20 milyon kişiyi işsiz bırakabilir

Hollandalı üniversite öğrencileri, 725 kilometre hıza ulaşan ve güneş enerjisiyle çalışan otomobil yaptı

Şifa arayanlar kaplıcaya akın ediyor! Aylar öncesinden randevu alıp gelen var

Jeff Bezos ve Bill Gates'ten sonra serveti 100 milyar doları aşan 3. kişi Bernard Arnault oldu