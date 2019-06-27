Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.368 0,54 BIST ANKARA 112.883 0,80 BIST ANTALYA 47.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 188.368 0,54
BIST ANKARA 112.883 0,80
BIST ANTALYA 47.184 0,65
BIST BALIKESİR 52.493 0,44
BIST BURSA 136.101 -0,06
BIST DENIZLI 78.874 0,27
BIST ISTANBUL 97.754 0,64
BIST IZMIR 153.062 1,01
BIST KAYSERI 309.919 0,76
BIST KOCAELI 211.683 0,43
BIST KONYA 70.307 0,95
BIST TEKIRDAĞ 206.763 -0,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:21 Kaynak: AA
112, borsa istanbul, Ekonomi
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