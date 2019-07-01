Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
36 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 195.983 2,32 BIST ANKARA 116.037 3,32 BIST ANTALYA 48.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:23 Kaynak: AA
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|195.983
|2,32
|BIST ANKARA
|116.037
|3,32
|BIST ANTALYA
|48.056
|1,11
|BIST BALIKESİR
|54.690
|2,66
|BIST BURSA
|135.133
|0,21
|BIST DENIZLI
|80.904
|2,57
|BIST ISTANBUL
|99.936
|1,32
|BIST IZMIR
|154.490
|0,75
|BIST KAYSERI
|312.683
|2,49
|BIST KOCAELI
|215.498
|0,61
|BIST KONYA
|64.219
|0,34
|BIST TEKIRDAĞ
|220.012
|2,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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