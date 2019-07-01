Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

36 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 195.983 2,32 BIST ANKARA 116.037 3,32 BIST ANTALYA 48.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 195.983 2,32
BIST ANKARA 116.037 3,32
BIST ANTALYA 48.056 1,11
BIST BALIKESİR 54.690 2,66
BIST BURSA 135.133 0,21
BIST DENIZLI 80.904 2,57
BIST ISTANBUL 99.936 1,32
BIST IZMIR 154.490 0,75
BIST KAYSERI 312.683 2,49
BIST KOCAELI 215.498 0,61
BIST KONYA 64.219 0,34
BIST TEKIRDAĞ 220.012 2,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:23 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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