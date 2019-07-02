Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 197.848 0,53 BIST ANKARA 116.238 0,07 BIST ANTALYA 48.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 197.848 0,53
BIST ANKARA 116.238 0,07
BIST ANTALYA 48.635 1,64
BIST BALIKESİR 53.645 -1,07
BIST BURSA 137.333 0,47
BIST DENIZLI 82.972 2,26
BIST ISTANBUL 101.319 0,65
BIST IZMIR 155.553 0,02
BIST KAYSERI 312.400 -0,50
BIST KOCAELI 215.276 -0,91
BIST KONYA 64.599 0,72
BIST TEKIRDAĞ 221.884 -0,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:19 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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