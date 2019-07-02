Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 197.848 0,53 BIST ANKARA 116.238 0,07 BIST ANTALYA 48.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:19 Kaynak: AA
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|197.848
|0,53
|BIST ANKARA
|116.238
|0,07
|BIST ANTALYA
|48.635
|1,64
|BIST BALIKESİR
|53.645
|-1,07
|BIST BURSA
|137.333
|0,47
|BIST DENIZLI
|82.972
|2,26
|BIST ISTANBUL
|101.319
|0,65
|BIST IZMIR
|155.553
|0,02
|BIST KAYSERI
|312.400
|-0,50
|BIST KOCAELI
|215.276
|-0,91
|BIST KONYA
|64.599
|0,72
|BIST TEKIRDAĞ
|221.884
|-0,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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