Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 197.074 -0,72 BIST ANKARA 114.623 -1,75 BIST ANTALYA 48.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:19 Kaynak: AA
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|197.074
|-0,72
|BIST ANKARA
|114.623
|-1,75
|BIST ANTALYA
|48.748
|1,35
|BIST BALIKESİR
|54.537
|0,44
|BIST BURSA
|139.826
|1,48
|BIST DENIZLI
|80.379
|-1,79
|BIST ISTANBUL
|101.269
|-0,13
|BIST IZMIR
|154.551
|-0,01
|BIST KAYSERI
|310.974
|-0,74
|BIST KOCAELI
|214.900
|-0,30
|BIST KONYA
|65.036
|1,67
|BIST TEKIRDAĞ
|217.519
|-0,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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